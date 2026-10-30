Разработчики из Дубны связали проектирование кабельных сетей самолетов и двигателей

Компания «Цифровая мануфактура» из особой экономической зоны «Дубна» совместно с АСКОН интегрировала программы для согласованного проектирования кабельных сетей самолетов и двигателей. Решение уже используют в двигателестроении, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Цифровая мануфактура» создала систему автоматизированного проектирования «Макс» на основе многолетнего опыта якорного резидента ОЭЗ «Дубна» — ОКБ «Аэрокосмические системы». Программа помогает проектировать бортовые кабельные сети новых самолетов и современных двигателей, заменяя импортный софт.

Еще десять лет назад конструкторские бюро полностью зависели от зарубежных программ. Их адаптация к российским стандартам требовала больших затрат, а ограничения производительности вынуждали инженеров делить схемы на части и затем стыковать их. «Макс» решает эти задачи независимо от используемой системы управления жизненным циклом изделия.

Партнерство с АСКОН позволило автоматически согласовывать данные о кабельных сетях самолета и двигателя на всех этапах проектирования. Интегрированное решение уже обеспечивает синхронную работу инженеров в проектах двигателестроения.

Помимо «Макс» для проектирования кабельных систем и трубопроводов, на рынок выводят отечественную среду создания печатных плат «Макс.EDA». Она позволяет быстро и без потерь переносить проекты из Altium Designer.

«Мы развиваем САПР «Макс» с учетом специфики авиационного проектирования и требований отечественных заказчиков», — отметил Максим Мокшаев, директор центра разработки САПР АО ОКБ «Аэрокосмические системы», заместитель генерального директора АО «Цифровая мануфактура».

На ИТ-форуме «Развитие» в Москве разработка заинтересовала представителей более 50 ведущих промышленных предприятий России. Совместные решения компаний получили высокую оценку экспертов.

«Особая экономическая зона «Дубна» продолжит поддерживать такие кросс-индустриальные проекты, укрепляющие технологическую независимость страны», — прокомментировал Антон Афанасьев, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.