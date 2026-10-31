В результате в ДТП в Уссурийске погиб двухлетний ребенок

В результате ДТП в Уссурийске погиб двухлетний ребенок и мужчина, сообщает РЕН ТВ .

Кроме того, еще 3 человека пострадали.



По предварительной информации, водитель Nissan March при повороте налево не уступил дорогу встречной Honda Accord, в результате чего произошло ДТП.

Ребенок, который находился в Nissan, погиб на месте, водитель скончался в больнице.

Ранее около станции метро «Ясенево»произошла авария. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись сразу три машины, одна из них опрокинулась на крышу, еще одна получила сильнейшие повреждения.

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