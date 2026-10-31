Послы Польши в Румынии и Китае подали в отставку из-за ситуации в Варшаве
Послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох подали в отставку на фоне ситуации вокруг Конституционного суда, сообщает РИА Новости.
«В связи с попыткой незаконного захвата Конституционного суда я не вижу возможности продолжать исполнять функции посла Республики Польша в Румынии», — написал Солох в соцсети X.
Он отметил, что о своем решении сообщил президенту и главе МИД.
Кроме того, об отставке заявил посол в Китае Якуб Кумох.
У здания конституционного суда Польши начались протесты, полиция заняла оборону.
Ранее вице-председатель польского Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в Польше происходит госпереворот.
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