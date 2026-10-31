Президенту Польши пытались помешать войти в здание Конституционного суда
Президенту Польши Каролю Навроцкому пытались помешать войти в здание Конституционного суда в Варшаве, у которого проходит протест с участием лидеров оппозиции, сообщает ТАСС.
На видео, которое разместил новоиспеченный судья Конституционного суда Мачей Берек на платформе X, видно, как Навроцкому преграждает путь женщина. По словам Берека, она является Анной Корвин-Петровской — судьей, к которой перешли полномочия исполняющего обязанности руководителя органа после отстранения Богдана Свенчковского.
Президент Польши оттолкнул ее и прошел в здание.
У здания конституционного суда Польши начались протесты, полиция заняла оборону.
Ранее вице-председатель польского Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в Польше происходит госпереворот.
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