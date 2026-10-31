Президенту Польши пытались помешать войти в здание Конституционного суда

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Президенту Польши Каролю Навроцкому пытались помешать войти в здание Конституционного суда в Варшаве, у которого проходит протест с участием лидеров оппозиции, сообщает ТАСС .

На видео, которое разместил новоиспеченный судья Конституционного суда Мачей Берек на платформе X, видно, как Навроцкому преграждает путь женщина. По словам Берека, она является Анной Корвин-Петровской — судьей, к которой перешли полномочия исполняющего обязанности руководителя органа после отстранения Богдана Свенчковского.

Президент Польши оттолкнул ее и прошел в здание.

У здания конституционного суда Польши начались протесты, полиция заняла оборону.

Ранее вице-председатель польского Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в Польше происходит госпереворот.

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