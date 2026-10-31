В Британии заявили, что Зеленский может скрыться при первом удобном случае

Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что глава Киевского режима Владимир Зеленский заинтересован не в переговорах с Россией, а в побеге за границу, сообщает РИА Новости .

По его словам, Зеленский не заинтересован в диалоге или переговорах с Россией.

«Он хочет, чтобы конфликт продолжался, пока либо не победят россияне, либо ситуация не сложится таким образом, что он сможет с комфортом уехать в Прованс или, например, во Флориду», — отметил он.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский впервые допустил обсуждение требований России о гарантиях безопасности. До этого Киев и его европейские союзники категорически отвергали это предложение.

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