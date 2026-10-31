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Подростка ударило током на железной дороге в Приморье

Общество

В Приморском крае 14-летний подросток получил удар током от контактной сети при попытке перелезть через цистерну на железной дороге, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел на перегоне Уссурийск — Уссурийск-2 Дальневосточной железной дороги.

По предварительной информации, подросток перелазил через цистерну остановившегося на запрещающий сигнал светофора поезда и получил удар током от контактной сети. Пострадавшего госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка.

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