Подростка ударило током на железной дороге в Приморье
В Приморском крае 14-летний подросток получил удар током от контактной сети при попытке перелезть через цистерну на железной дороге, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел на перегоне Уссурийск — Уссурийск-2 Дальневосточной железной дороги.
По предварительной информации, подросток перелазил через цистерну остановившегося на запрещающий сигнал светофора поезда и получил удар током от контактной сети. Пострадавшего госпитализировали.
По факту случившегося проводится проверка.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.