В Калининграде произошло частичное отключение электроснабжения из-за аварии
В Калининграде произошло частичное отключение электроснабжения из-за срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова в Telegram-канале.
«Оперативно нагрузка была перераспределена на другие станции Калининградской генерации», — говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, технологических нарушений нет, сработала противоаварийная автоматика. В течение часа поэтапно подача электроэнергии будет восстановлена.
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