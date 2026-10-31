В Калининграде произошло частичное отключение электроснабжения из-за аварии

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В Калининграде произошло частичное отключение электроснабжения из-за срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова в Telegram-канале .

«Оперативно нагрузка была перераспределена на другие станции Калининградской генерации», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, технологических нарушений нет, сработала противоаварийная автоматика. В течение часа поэтапно подача электроэнергии будет восстановлена.

Ранее на северо-востоке Польши около 145 тыс. домохозяйств оказались обесточены в результате резкого ухудшения погоды.

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