Назван разрыв между самой высокой и низкой средней зарплатой

Разрыв между самой высокой и низкой средней зарплатой по регионам РФ в августе 2026 году составил почти 176 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

Согласно Росстата, самая высокая средняя зарплата зафиксирована на Чукотке — 220 010 рублей, самая низкая — в Республике Ингушетия, где жители в среднем получали 44 048 рублей. Разница составил 175 962 рубля.

При этом средняя зарплата в августе в стране составила 103 014 рублей.

Сфера ремонта и отделки помещений стала лидером по уровню средних зарплатных предложений в России — кандидатам здесь предлагают 154 тысячи рублей в месяц, при этом отдельные специальности в промышленности и строительстве могут рассчитывать на 200 тысяч и выше.

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