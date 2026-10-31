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Сухо и до + 11 градусов ожидается Московском регионе в субботу

Общество

В Подмосковье и Москве в субботу температура поднимется до плюс 9 — плюс 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной с прояснениями погоде обойдется без осадков.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут 0 — плюс 2 градуса, днем 1 ноября — от плюс 9 до плюс 11. Также сохранится сухая погода.

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