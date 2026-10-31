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Емельяненко, Монсона и других спортсменов внесли в базу ГУР Украины

Политика

Российский боец, чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Федор Емельяненко, получивший российское гражданство американский боец Джеффри Монсон и другие атлеты включены в список ГУР Минобороны Украины, сообщает РЕН ТВ.

Всего в этот перечень попали 46 российских спортсменов, тренеров и спортивных функционеров.

Так, Емельяненко включили в украинскую базу из-за поддержки главы государства Владимира Путина и высказываний о Крыме.

В перечне еще указаны двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, олимпийский чемпион Токио Заурбек Сидаков, призер Игр и чемпионатов мира по дзюдо Наталья Кузютина.

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