Президент Польши созывает срочное совещание из-за попытки госпереворота

Польский лидер Кароль Навроцкий в субботу созывает срочное совещание с участием всех политических сил из-за попытки государственного переворота в стране, сообщает издание Wiadomosci .

Ранее около здания конституционного суда Польши начались протесты, полиция заняла оборону. Также вице-председатель Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в стране происходит госпереворот. Улетевший в Сенегал Навроцкий развернул самолет и вернулся в Варшаву на фоне беспорядков.

Судья Мацей Таборовский рассказал, что незадолго до 5 часов утра Навроцкий покинул здание Конституционного трибунала.

«Конституционный строй Республики Польша нарушен, а один из конституционных органов захвачен силой; я призываю к восстановлению правопорядка и созываю срочные консультации парламентских сил», — говорится в заявлении Навроцкого, которое зачитал глава канцелярии президента Павел Шефернакер.

Польский лидер еще поблагодарил людей, которые собрались у здания Конституционного трибунала, куда он приехал после полуночи.

Кроме того, Таборовский добавил, что судьи еще остаются в здании и примут дальнейшие решения позднее в течение дня.

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