Российские военные ударили по ТЭЦ, складу и цеху на Украине

ВС РФ этой ночью нанесли удары дронами по объектам украинской логистической и энергетической инфраструктуры, сухогрузу, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Пострадала теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6) в Киеве. Она обеспечивала электричеством объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники противника.

От удара еще пострадал цех в промзоне «Протон» в Харькове. Там производили комплектующие для вооружения и военной техники ВСУ. Также были поражены складские помещения, которые противник оборудовал под места сборки и хранения БПЛА.

На переходе морем в 18 км южнее Одессы поражен сухогруз. Пострадавший корабль доставлял грузы, предназначенные для украинской армии.

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