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7 человек пострадали при стрельбе в американском ТЦ

В торговом центре Solano Town Center в штате Калифорния (США) произошла стрельба, пострадали минимум семь человек, сообщает издание WBC24 в соцсети Х.

В ТЦ после инцидента наблюдается значительное скопление полицейских.

По информации издания Code 3 News, люди с огнестрельными ранениями найдены в трех разных местах в ТЦ. Сведений о подозреваемом или подозреваемых еще нет.

Как пишут местные СМИ, в городе пройдет пресс-конференция по факту происшествия.

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