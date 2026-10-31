7 человек пострадали при стрельбе в американском ТЦ
В торговом центре Solano Town Center в штате Калифорния (США) произошла стрельба, пострадали минимум семь человек, сообщает издание WBC24 в соцсети Х.
В ТЦ после инцидента наблюдается значительное скопление полицейских.
По информации издания Code 3 News, люди с огнестрельными ранениями найдены в трех разных местах в ТЦ. Сведений о подозреваемом или подозреваемых еще нет.
Как пишут местные СМИ, в городе пройдет пресс-конференция по факту происшествия.
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