433 украинских беспилотника ликвидировали ночью над Россией

Аппараты сбили дежурными силами ПВО.

БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областями, Татарстаном и Башкортостаном.

Также этой ночью армия РФ ударила дронами по объектам украинской логистической и энергетической инфраструктуры, сухогрузу.

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