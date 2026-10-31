433 украинских беспилотника ликвидировали ночью над Россией
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Минувшей ночью над российскими регионами перехватили 433 украинских дрона самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Аппараты сбили дежурными силами ПВО.
БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областями, Татарстаном и Башкортостаном.
Также этой ночью армия РФ ударила дронами по объектам украинской логистической и энергетической инфраструктуры, сухогрузу.
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