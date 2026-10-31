Ресторан в Звенигороде презентовал меню по мотивам творчества Малевича

Рыбный ресторан «Маринист» в Звенигороде презентовал меню по мотивам творчества Казимира Малевича после открытия выставки художника в музее-заповеднике.

Выставка «Малевич. Простые фигуры» открылась в Звенигородском государственном музее-заповеднике 30 октября. На ней представлены три работы 1923 года — «Черный квадрат», «Черный крест» и «Черный круг». Все они впервые экспонируются в столичном регионе.

В ресторане была придумана точная концептуальная привязка. Меню строится на тех же принципах, что и выставка: чистые формы, контрасты, отказ от лишнего. Название сета — «Малевич». Гостям предлагают пять подач, которые отсылают к образам супрематизма, но не буквально «квадрат на тарелке», а через цвет, геометрию подачи и контраст вкусов. Так, всем желающим предлагают попробовать «Красный угол», «Черный круг», «Движение квадрата», «Черный квадрат» и «Белый квадрат».

Начинается сет с «Красного угла». Это запеченный перец Рамиро с фермерским козьим шевром и кедровым орехом. Красный — один из ключевых цветов супрематизма. Перец дает в блюде сладость и легкую дымность после запекания, козий сыр — кислотность, орех — текстуру. Тут простая геометрия продукта и минимум вмешательства.

Затем идет «Черный круг». Гостям подадут карпаччо из утиной ветчины с дымом и вуаль из сливового конфитюра. Это уже отсылка к «Черному кругу» из триптиха художника. Ветчина укладывается по кругу, а дым — не только аромат, но и визуальный эффект при подаче. Сливовый конфитюр дает в блюде темный глянцевый акцент.

«Движение квадрата» — это стейк из тунца медиум, запеченный батат и припущенный шпинат. В этой подаче «квадрат» — не форма на тарелке, а логика нарезки и раскладки. Так, тунец и батат нарезаны геометрично, шпинат — зеленая масса, «ломающая» строгость. Название блюда отсылает к идее движения, которое Малевич закладывал в статичные формы.

После этого подадут и «Черный квадрат». Гости смогут попробовать карпаччо из креветки с ризотто с чернилами каракатицы. Это самый узнаваемый образ. Чернила каракатицы дают глубокий черный цвет ризотто, креветка — светлое пятно на темном фоне.

Завершится сет «Белым квадратом». На десерт подадут сливочную панна котта с малиновым конфитюром. Тут белый предстает как пустота после черного. Панна котта — мягкая текстура, малиновый конфитюр — единственное цветовое пятно. Это простота, к которой сводится вся супрематическая система.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность выставки «Малевич. Простые фигуры».

«Благодаря команде Русского музея в Звенигороде представлена выставка знаменитых работ Малевича, а наши искусствоведы помогут посетителям глубже понять замысел художника. Это всегда интересно и полезно. Казимир Малевич много времени проводил в Подмосковье и не случайно парк в Одинцовском округе носит его имя», — сказал Воробьев.

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