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Неадекват с ножом бросался на туристов возле отеля с россиянами в Египте

Происшествия

Фото - © Unsplash.com

Неадекватный мужчина с ножом бегал по улице, угрожал туристам и нападал на них возле отеля с россиянами в Египте, сообщает SHOT.

Мужчина бегал по туристической улице в Хургаде рядом с четырехзвездочным отелем Zahabia Beach Resort, размахивая ножом и бросаясь под машины. Полицейские не рисковали подходить близко и около 10 минут держались на безопасном расстоянии, пока вокруг собиралась толпа.

Перепуганные туристы наблюдали за происходящим с территории отеля и снимали происходящее на видео. Вскоре полицейским и очевидцам удалось окружить мужчину.

Информация о пострадавших уточняется.

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