Неадекват с ножом бросался на туристов возле отеля с россиянами в Египте
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Неадекватный мужчина с ножом бегал по улице, угрожал туристам и нападал на них возле отеля с россиянами в Египте, сообщает SHOT.
Мужчина бегал по туристической улице в Хургаде рядом с четырехзвездочным отелем Zahabia Beach Resort, размахивая ножом и бросаясь под машины. Полицейские не рисковали подходить близко и около 10 минут держались на безопасном расстоянии, пока вокруг собиралась толпа.
Перепуганные туристы наблюдали за происходящим с территории отеля и снимали происходящее на видео. Вскоре полицейским и очевидцам удалось окружить мужчину.
Информация о пострадавших уточняется.
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