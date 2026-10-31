В настоящее время Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Планета в данный момент проходит через возмущенную область космического пространства. Регистрируется рост параметров солнечного ветра. Особенно сильно выросла температура плазмы в окрестностях Земли — примерно от 30 до 200 тыс. градусов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По словам ученых, прошедшей ночью ожидалось, что Земля войдет в поток плазмы из корональной дыры. Это почти наверняка и произошло. Немного удивляет слабый рост скорости солнечного ветра, хотя считается, что это главный признак корональных дыр. Возможно, скорость еще увеличится. Сама дыра очень большая и хорошо видна на снимках. Поэтому она может влиять на космическую погоду еще 2–3 дня.

Земное магнитное поле отреагировало слабее, чем ожидалось. Прогнозировалась слабая магнитная буря с индексом Kp = 5. На деле же максимальный показатель составил Kp = 4, что недостаточно для бури. Сейчас индексы постепенно снижаются. Индексы полярных сияний также увеличивались ночью, но незначительно. Сейчас ожидается умеренная геомагнитная активность сегодня и завтра, но никаких бурь в прогнозе больше нет.

Вспышечная активность остается на нуле. За последние 3 суток не произошло ни одной вспышки. Факторов, способных это изменить, по-прежнему нет.

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