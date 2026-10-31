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Подросток бросил раненого друга в машине, повисшей на заборе в Магнитогорске

Подросток бросил раненого друга в салоне автомобиля, который повис вверх колесами на заборе частного дома в Магнитогорске, сообщает Telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Двое друзей ехали на ВАЗ-21099 по Лесопарковой улице и непонятным образом оказались вверх колесами на заборе частного дома. Водитель скрылся, оставив друга в машине.

Позднее сотрудники Госавтоинспекции задержали сбежавшего водителя, которым оказался 16-летний студент без прав на управление транспортным средством. В результате ДТП серьезно пострадал 17-летний пассажир. На следующий день его на вертолете санавиации доставили в больницу Челябинска.

На несовершеннолетнего водителя составили административные материалы. Подростку грозит штраф и арест до 15 суток. К ответственности хотят привлечь и родителей юного гонщика.

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