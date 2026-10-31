Феноменальное бабье лето закончилось: Тишковец предупредил о приходе предзимья

В Московском регионе заканчивается феноменальное и долгое бабье лето, теперь приходит предзимье, а метеорологическая зима наступит примерно во второй половине ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в Москве в выходные из-за облаков выглянет солнце, осадки маловероятны. Ночью температура опустится до 0 — плюс 3 градусов, днем — от плюс 8 до плюс 11. Восточный, северо-восточный ветер будет дуть 3-8 м/с. Показания барометров подрастут, атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.

«Это будет последнее тепло уходящего феноменального бабьего лета и довольно комфортного октября, который в Москве оказался на 3,2 градуса выше климатической нормы с дефицитом дождей в 54%. Кстати, пока среднемесячная температура воздуха составляет плюс 9,2, и это ровно такой же показатель рекордно теплого октября 2020-го», — добавил синоптик.

По словам Тишковца, первый снег можно ожидать в столице поздним вечером 3 ноября. А с 4 ноября мокрый снег каждый день будет примешиваться к дождю, знаменуя наступление предзимья.

По долгосрочному прогнозу среднемесячная температура в средней полосе страны, в том числе в следующем месяце на 2 градуса превысит многолетнюю норму. В столице ночная норма составляет около минус 3,3 градуса, дневная — плюс 1,1. Осадков выпадет около нормы, которая для мегаполиса — 52 мм.

Как добавил специалист, наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход температуры через 0 в сторону отрицательных значений произойдет во второй половине ноября.

Также он посоветовал автомобилистам поменять шины на зимние.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.