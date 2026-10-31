У россиянки украли iPhone 18 Pro Max за 200 тыс рублей по пути на Мальдивы

34-летняя россиянка после перелета из Дубая на Мале (Мальдивы) обнаружила, что у нее украли новый смартфон iPhone 18 Pro Max стоимостью 200 тыс. рублей, сообщает Baza .

Она вылетела из Дубая 25 октября рейсом Flydubai FZ1025. Телефон женщина положила в чемодан и сдала в багаж.

На Мальдивах россиянка обнаружила, что ее чемодан вскрывали. Из него пропал только iPhone, остальные вещи не тронули. Туристка направила претензию авиакомпании, но ответа от нее не получила.

Вернувшись в РФ, женщина планирует обратиться в полицию.

На сегодняшний день воровство на борту лайнеров уже превратилось в системную проблему. У пассажиров вытаскивают наличные деньги и меняют их на фальшивые купюры. Аэроворы не ограничиваются ручной кладью, злоумышленники также переключаются и на багаж.

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