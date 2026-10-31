Системы ПВО развернули у поместья Дональда Трампа во Флориде

Зенитные ракетные комплексы и системы для борьбы с беспилотниками заметили у поместья Мар-а-Лаго и у Международного аэропорта имени Трампа, находящегося примерно в 5 км к западу от усадьбы главы Белого дома.

Развертывание наземных систем ПВО и средств борьбы с БПЛА подтвердили представители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования Вооруженных сил США.

Военную технику привезли около двух недель назад из опасений за безопасность президента США, на которого за последние несколько лет было совершено три покушения.

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