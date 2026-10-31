Аргентинский банк Galicia стал блокировать счета россиян

Аргентинский крупный частный банк Galicia без предупреждений стал блокировать счета россиян. Около 500 человек из РФ и Беларуси готовят коллективный иск, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Переехавшие в Аргентину соотечественники рассказали, что с конца октября аргентинский банк Galicia без предупреждений закрыл счета некоторым жителям. Банк заблокировал счета как людям с аргентинским гражданством, так и без него. Средства перестали отображаться в приложении, а некоторые клиенты не могут открыть новые счета.

В банке объясняют закрытие счетов «коммерческими решениями». Клиентам предложили вывести деньги, но забрать их можно не во всех отделениях. На проблемы со счетами также жалуются и сами аргентинцы.

В настоящее время россияне и беларусы готовят коллективный иск с целью выяснить, почему их счета заблокировали.

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