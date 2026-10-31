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Собчак и Богомолову запретили въезд в Латвию

Журналистке и блогерше Ксении Собчак и режиссеру Константину Богомолову запретили въезд в Латвию, сообщают «Известия» .

«Я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных лиц», — заявила министр иностранных дел страны Байба Браже.

Она уточнила, что в запрет будет действовать неопределенный срок.

Ранее Ксения Собчак отреагировала на освобождение из тюрьмы своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Она заявила, что это счастливый день.

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