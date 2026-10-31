Собчак и Богомолову запретили въезд в Латвию
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Журналистке и блогерше Ксении Собчак и режиссеру Константину Богомолову запретили въезд в Латвию, сообщают «Известия».
«Я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных лиц», — заявила министр иностранных дел страны Байба Браже.
Она уточнила, что в запрет будет действовать неопределенный срок.
Ранее Ксения Собчак отреагировала на освобождение из тюрьмы своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Она заявила, что это счастливый день.
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