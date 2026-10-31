На Кипре пропала россиянка после ссоры с возлюбленным из Сирии

На Кипре пропала россиянка после конфликта с возлюбленным из Сирии. Мужчину арестовали по подозрению в ее убийстве, сообщает Baza .

61-летняя Ольга встречалась с 43-летним сирийцем. Перед исчезновением пара поругалась. После этого женщина перестала выходить на связь и не явилась на назначенную встречу. Через пять дней в полицию поступило заявление о ее пропаже. Дома у Ольги осталась без присмотра собака, а ее автомобиль Toyota был найден брошенным.

Во время расследования полицейские выяснили, что перед исчезновением у дома сирийца заметили двух человек. По словам соседа, вскоре раздался женский крик. Камеры наблюдения зафиксировали, как машина задним ходом въехала на участок, и в ее багажник что-то погрузили. Следователи предполагают, что это могло быть связано с исчезновением женщины.

Подозреваемого задержали 30 октября в аэропорту Ларнаки. Он отрицает свою причастность к предполагаемому убийству. Сегодня подозреваемого должны доставить в суд, где следствие будет добиваться его ареста. Между тем, местонахождение Ольги до сих пор неизвестно, поиски продолжаются.

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