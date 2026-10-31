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Нурлан Сабуров заработал минимум 6 млн руб в РФ после запрета на въезд на 50 лет

Комик Нурлан Сабуров заработал не менее 6 млн рублей в России после запрета на въезд в страну на 50 лет. Он сдает свой особняк на Новой Риге, который в год приносит почти 10 млн рублей, сообщает Mash .

Двухэтажный дом в элитном ЖК «Новорижский» Нурлан вместе с женой превратили в инвестпроект. Коттедж сдается за 800 тыс. рублей в месяц. Деньги, вероятно, перечисляются супруге, чтобы избежать лишних сложностей.

Недавно особняк пытались выкупить за 140-160 млн рублей, но Сабуров отказался.

6 февраля стало известно, что Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Решение было принято «в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

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