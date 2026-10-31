Мужчина нашел золотой самородок весом 1,2 кг в Австралии

На ферме Mount Stuart в штате Новый Южный Уэльс в Австралии золотоискатель нашел самородок, вес которого составил более 1,2 кг. Его стоимость примерно 126 тыс. евро, сообщает «BILD на русском»* .

Как отметил телеканал ABC News, несколько дней мужчина обследовал местность и находил там в основном металлический мусор: гвозди, подковы, гильзы и свинцовые пули. Когда он уже собирался завершить поиски, металлоискатель подал сигнал.

«Когда я выкопал яму глубиной около 10 см, прибор начал пищать гораздо громче. После первого или второго движения лопатой я заметил ярко-желтое пятно», — поделился золотоискатель.

Находку, которая содержит около 940 граммов чистого золота, планируют продать частному коллекционеру. Так как найденный самородок представляет ценность не только как драгоценный металл, но и как редкий природный образец, его стоимость может достигать 200 тыс. австралийских долларов (около 126 тыс. евро).

Место, рядом с которым была сделана находка, расположено в малонаселенной части Австралии, примерно в 1200 км от Сиднея.

* СМИ признано иностранным агентом на территории России.

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