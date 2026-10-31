Для авто, бизнеса и отдыха: «гаражный флиппинг» стал популярен в России

Люди начали скупать гаражи, приводить их в порядок и сдавать в аренду как студии, пространства для творчества и работы. Самые предприимчивые перепродают отремонтированные объекты в несколько раз дороже. Выгода может составлять до нескольких миллионов.

Гараж в Москве в среднем стоит 1,5-2 млн рублей, а каждый месяц приносит владельцу 15-35 тыс. рублей. При такой ставке вложения в него окупятся примерно за семь лет. Владельцы объектов говорят, что преимущество схемы в невысоком пороге входа, а также в возможности получать арендный доход без покупки квартиры.

В других крупных городах страны стоимость гаражей меньше — от 500 тыс. до 1,5 млн рублей, но и цена аренды тоже невысока: 6–10 тыс. в месяц. Быстрее всего гаражная инвестиция возвращается в Петербурге — примерно за пять лет. Дольше данный бизнес окупается в Екатеринбурге и Владивостоке — около 14 лет.

Гаражи сдают под хранение автомобилей, мотоциклов, вещей при переезде, а еще под мастерские и склады, пространства для бизнес- деятельности, например, студии маникюра.

Самый дорогой гараж на продажу обнаружили в столице. За него просят 32 млн рублей. Это два бокса на 120 кв. м. Их соединили, сделали там два туалета и душ. Еще в них помещаются шесть машин. Сейчас в одной половине работает детейлинг, в другой — склад.

Но у такого гаражного бизнеса есть подвохи. Некоторые объекты продают «по членской книжке»: покупатель получает не право собственности на недвижимость, а членство в гаражном кооперативе. При этом в случае сноса владелец может не получить компенсацию.

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