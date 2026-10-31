В Сербии закрывается популярный среди россиян банк
Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори
В Сербии закрывается популярный среди россиян банк ALTA Banka. Накануне сербский Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию на работу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В Нацбанке отметили, что перед отзывом проводили проверки, направленные на повышение ликвидности кредитной организации.
«Установлено, что за предыдущий период финансовое положение банка значительно ухудшилось, а также существует вероятность дальнейшего ухудшения его финансового состояния или ликвидности. В связи с этим оказались под угрозой интересы вкладчиков», — говорится в заявлении регулятора.
Вклады застрахованы на сумму до 50 тыс. евро на одного клиента, включая иностранцев и малый бизнес. Выплаты должны быть произведены в течение 7 дней.
Жительница Сербии Екатерина рассказала, что ALTA Banka был очень популярен среди россиян — долгое время только он открывал счета гражданам РФ. Никаких предупреждений о закрытии не было. Россиянка, которая занимается помощью с релокацией, рекомендует дождаться официального уведомления о возврате средств.
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