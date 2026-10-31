Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца января
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Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца января следующего года, сообщается на сайте кабмина.
«Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 января 2027 года включительно», — говорится в сообщении.
Соответствующее решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что мировые цены на дизтопливо снизились на 5–6% после решения по сделке с США.
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