Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца января

Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца января следующего года, сообщается на сайте кабмина.

«Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 января 2027 года включительно», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что мировые цены на дизтопливо снизились на 5–6% после решения по сделке с США.

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