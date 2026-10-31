Нишевый сувенир: россиянка привезла с Мальдив паразита в ноге

Россиянка Анна рассказала в своем блоге, что привезла с Мальдив кожную мигрирующую личинку на ноге.

«За 4 дня до вылета с острова меня что-то укусило в палец, когда я гуляла босиком по песку. Сначала был просто зуд. Потом он нарастал, ничего из аптечки не помогало. Место укуса стало больше, покраснение расползалось, а потом внутри появился какой-то ход. Как будто что-то под кожей ползает», — поделилась девушка в Instagram*.

Она добавила, что после прилета в РФ пошла в поликлинику. Сначала ее отправили к хирургу, потом к дерматологу, а в итоге — в институт тропических паразитов. Там Анне сказали, что внутри ноги поселилась larva migrans, или кожная мигрирующая личинка.

«Как это обычно бывает: на пляжах, где гуляют кошки и собаки, остается их помет. В теплом песке личинки паразитов созревают, а потом цепляются за кожу ног и проникают под нее», — пояснила пострадавшая.

По ее словам, она теперь на отдых всегда берет с собой коралки (обувь для воды) и посоветовала подписчикам делать также.

Подписчики пожелали Анне скорейшего выздоровления, а также пошутили, что с Мальдив «ничего вывозить нельзя».

«Вот это действительно нишевый сувенир», — написала одна из комментаторов.

* принадлежит экстремистской Meta, запрещенной в РФ.

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