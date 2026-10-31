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Фургон разбросал по дороге пять легковых авто в Татарстане

Происшествия
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В Альметьевске фургон ГАЗ разбросал по дороге пять легковых машин, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло на железнодорожном переезде.

Водитель за рулем ГАЗ не выбрал безопасный боковой интервал. Он влетел сначала в Hyundai, а потом также сбил Volkswagen, Geely, Kia и Renault.

В результате аварии пострадали пять человек. Детали происшествия уточняются.

Ранее подросток бросил раненого друга в салоне автомобиля, который повис вверх колесами на заборе частного дома в Магнитогорске.

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