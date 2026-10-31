Московский зоопарк переходит на зимнее время работы в ноябре

С 1 ноября в связи с сокращением светового дня Московский зоопарк корректирует режим работы, сообщает пресс-служба зоосада.

Так, зоопарк теперь будет работать с 09:00 до 17:00. Вход и кассы закрываются в 16:00.

Со 2 ноября из-за реконструкции территории закроют Главный вход. Попасть в зоопарк посетители смогут через два входа на Новой территории. Это вход у Детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 43) и вход у станции метро «Баррикадная» (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3).

Ранее Московский зоопарк показал, как проходит подготовка манула Тимофея к зиме, у которого была зажировка в самом разгаре.

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