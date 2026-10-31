ВС РФ ударили по украинскому сухогрузу, который находился в море
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Днем в субботу российская армия нанесла удар беспилотниками по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения противника, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Пострадал сухогруз на переходе морем в 37 км южнее Одессы. Корабль доставлял грузы, предназначенные для ВСУ.
Также минувшей ночью военные РФ ударили по ТЭЦ, складу и цеху на Украине. Еще пострадал сухогруз.
Кроме того, в Киеве зафиксировали три попадания БПЛА в один из объектов критической инфраструктуры.
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