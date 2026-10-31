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ВС РФ ударили по украинскому сухогрузу, который находился в море

Днем в субботу российская армия нанесла удар беспилотниками по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения противника, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Пострадал сухогруз на переходе морем в 37 км южнее Одессы. Корабль доставлял грузы, предназначенные для ВСУ.

Также минувшей ночью военные РФ ударили по ТЭЦ, складу и цеху на Украине. Еще пострадал сухогруз.

Кроме того, в Киеве зафиксировали три попадания БПЛА в один из объектов критической инфраструктуры.

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