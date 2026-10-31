Кличко заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Киеве

В Киеве зафиксировали три попадания беспилотников в один из объектов критической инфраструктуры, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, из-за этого возникли проблемы с водоснабжением в городе.

«В настоящее время энергетики работают, чтобы возобновить питание», — добавил мэр.

Он уточнил, что в Оболонском районе уже дали воду. Святошинский, Подольский и Шевченковский районе находятся на пониженном давлении подачи воды. А вот левый берег Киева, Печерский, Соломенский и Голосеевский районы остаются без воды.

Этой ночью армия РФ ударила дронами по объектам украинской логистической и энергетической инфраструктуры, а также сухогрузу.

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