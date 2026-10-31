Два человека погибли при ударе дроном-камикадзе по частному дому под Брянском

Двое мирных жителей погибли в результате удара дроном-камикадзе ВСУ по частному дому в населенном пункте Климово Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«К огромному горю погибли 30-летняя женщина и 41-летний мужчина. Глубокие соболезнования родным и близким», — написал Ковальчук в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что также в результате террористической атаки киевского режима ранения получили пять мирных жителей. Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Губернатор добавил, что за прошедшие сутки силы ПВО сбили 29 вражеских дронов над территорией Брянской области.

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