Пассажиры спят на полу из-за массовых отмен рейсов в аэропорту Шереметьево

Огромные очереди образовались в зале ожидания столичного аэропорта Шереметьево из-за массовых задержек и отмен авиарейсов, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как из-за отмен и переносов рейсов толпы пассажиров скапливаются в терминалах Шереметьево.

Некоторые пассажиры вынуждены спать на полу в ожидании вылета.

Накануне около 650 рейсов задержали или отменили в аэропортах Московского региона из-за массовой атаки беспилотников и временных ограничений на полеты.

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