Около 650 рейсов задержали или отменили в аэропортах Московского региона

В пятницу около 650 рейсов задержали или отменили в аэропортах Московского региона из-за массовой атаки беспилотников и временных ограничений на полеты, сообщает «Осторожно, Москва» .

С начала суток больше всего изменений произошло в расписании аэропорта Шереметьево. Там 193 рейса задержали или отменили на вылет и 185 — на прилет.

Во Внукове изменения коснулись 106 рейсов на вылет и 111 на прилет, в Домодедове — 11 на вылет и 40 на прилет.

Всего были задержаны или отменены 646 рейсов. Аэропорты восстанавливают расписание, потому часть рейсов до сих пор задержана.

Как ранее отметили в АТОР, некоторые самолеты были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах или вернуться в аэропорт вылета.

Ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводили на фоне атаки БПЛА. Всего на Московский регион с вечера четверга летело 862 дрона. Сейчас ограничения в аэропортах сняты.

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