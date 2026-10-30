18 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в ноябре 2026 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в последнем месяце осени, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в ноябре 2026 года

1. «Зверь» (The Beast) – боевик о крутом президенте США

Когда группа террористов пытается организовать государственный переворот в США, президент оказывается в эпицентре событий. Единственным шансом спастись становится его бронированный лимузин «Зверь», оснащенный секретными средствами защиты и нападения. Главе государства предстоит спасти раненого агента Секретной службы, воссоединиться с женой и остановить заговорщиков.

Главные роли в боевике исполнили Сэмюэл Л. Джексон и Юэль Киннаман. Режиссером выступил Ренни Харлин, известный по фильмам «Крепкий орешек 2» и «Скалолаз». Российская премьера запланирована на 4 ноября.

2. «Плетеный муж» (Wicker) – фантастическая сказка о необычном супруге

Одинокая рыбачка живет в небольшой прибрежной деревне и годами терпит насмешки соседей. Устав от одиночества, она обращается к местному мастеру и заказывает себе мужа, сплетенного из ивовых прутьев. Неожиданно женщина привязывается к своему странному избраннику, однако ее счастье вызывает ревность окружающих и ставит под угрозу привычный уклад жизни всей деревни.

В фантастической драме, сочетающей элементы мелодрамы и комедии, снялись Оливия Колман, Александр Скарсгард и Питер Динклэйдж. Картина британских режиссеров Алекса Хьюстона Фишера и Элинор Уилсон основана на рассказе Урсулы Уэллс-Джонс. В российский прокат «Плетеный муж» выйдет 5 ноября.

3. «Навар» – криминальная драма о преступниках, решивших сорвать большой куш

Шуст и его приятели привыкли зарабатывать на жизнь мелкими махинациями. Ситуация меняется после знакомства с Ульяновым — бывшим чемпионом СССР по метанию ядра — и его дочерью. Эта встреча заставляет Шуста задуматься о том, можно ли жить иначе, но его товарищи не собираются отказываться от легкой наживы.

Под давлением банды герой втягивает нового знакомого в подготовку ограбления бурятской коммуны, занимающейся продажей нефрита. Постепенно небольшая афера превращается в опасное предприятие, из которого будет непросто выбраться.

Режиссером фильма выступил Артур Григорьев. В картине сыграли Илларион Маров, Елизавета Базыкина и Евгений Сидихин. Российская премьера состоится 5 ноября.

4. «Лето в Бадене» – драма об интеллигенте, который пытается начать жизнь заново

Главный герой фильма — советский интеллигент, занимающийся наукой и медициной и привыкший писать для себя, не рассчитывая на признание. Его жизнь рушится, когда единственный сын решает навсегда уехать из страны. Это становится ударом для отца, лишает его прежних жизненных ориентиров и ставит под угрозу карьеру.

Потеряв привычное положение, мужчина решает наконец воплотить давний замысел и написать роман о Федоре Достоевском. Через творческий труд ему предстоит пережить внутреннее перерождение и заново определить собственное место в мире.

Главные роли исполнили Филипп Янковский, Мария Смольникова и Павел Табаков. Режиссер — Антон Желнов. Премьера драмы запланирована на 5 ноября.

5. «Лес» – мистический триллер о путешествии в карельскую глушь

Две москвички отправляются в Карелию и бесследно исчезают в огромном лесу. Каждая попытка выбраться из чащи оборачивается новыми опасностями. Постепенно девушки понимают, что лес живет по собственным, непонятным человеку законам, а времени на поиски дороги домой остается все меньше: без еды и воды долго не продержаться

Параллельно в заброшенный деревенский дом приезжает странная семья. Незнакомцам здесь не рады — раньше ее представители жили в лесу и, похоже, не собираются возвращаться к обычной жизни.

Триллер снял Гамлет Дульян по мотивам одноименного романа Светланы Тюльбашевой. В фильме сыграли Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый и Екатерина Васильева. В российских кинотеатрах картина появится 12 ноября.

6. «Психопатка» (Victorian Psycho) – готический хоррор о пугающей гувернантке

Действие фильма разворачивается в Англии в 1858 году. Эксцентричная молодая гувернантка Уинифред Нотти приезжает в отдаленное поместье Энсор-Хаус, чтобы обучать детей хозяев манерам и рассказывать им историю семьи. На первый взгляд новая служащая кажется вполне подходящей для этой работы, но вскоре в поместье начинают бесследно исчезать люди.

Уинифред скрывает собственные психопатические наклонности, и по мере развития событий обитатели дома все сильнее подозревают, что появление гувернантки не случайно.

Главные роли исполнили Майка Монро, Томасин Маккензи и Джейсон Айзекс. Режиссером выступил Закари Уигон. Мировая премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале 2026 года, а российский прокат начнется 12 ноября.

7. «Лиля» – мелодрама о Лиле Брик и Владимире Маяковском

Действие картины начинается в 1915 году, во время Первой мировой войны. Молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится в Петрограде с Лилей Брик и ее мужем Осипом. Прочитав супругам свою поэму «Облако в штанах», он производит на них огромное впечатление. Лиля и Осип влюбляются в поэзию Маяковского, а сам поэт испытывает сильное чувство к Лиле.

В основе истории — сложные отношения трех людей, чьи личные привязанности переплетаются с литературной жизнью начала XX века. Картина охватывает несколько десятилетий, вплоть до смерти Лили Брик в 1978 году.

Главные роли исполнили Мария Смольникова, Евгений Стычкин и Андрей Максимов. Режиссер — Вера Сторожева. Киноверсия выйдет на большие экраны 12 ноября. В дальнейшем зрителям также обещают расширенную версию истории в формате сериала.

8. «Рокки — это я» (I Play Rocky) – фильм о звездной роли Сильвестра Сталлоне

Биографическая драма рассказывает о начале творческого пути Сильвестра Сталлоне, который еще не стал голливудской звездой. Молодой актер пишет сценарий о боксере по имени Рокки и пытается продать его крупной киностудии. Голливудские продюсеры заинтересованы в проекте, но не хотят видеть в главной роли самого автора.

Сталлоне настаивает на своем участии, несмотря на сомнения руководителей студии в его внешности и актерских перспективах. Чтобы получить шанс воплотить собственный замысел на экране, ему приходится противостоять влиятельным людям индустрии.

Режиссером выступил Питер Фаррелли, известный по фильму «Зеленая книга». Главную роль сыграл Энтони Ипполито; в картине также снялись Мэтт Диллон и Аннасофия Робб. Российская премьера назначена на 19 ноября.

9. «Бумажный тигр» (Paper Tiger) – криминальный триллер о двух братьях в преступном мире

Нью-Йорк, 1986 год. Бывший полицейский Гарри и его брат-инженер Айзек пытаются добиться успеха и наладить жизнь. Однако случайное участие в рискованном предприятии втягивает их в опасный мир, где коррупция и насилие переплетаются с интересами организованной преступности.

По мере того как братья оказываются все глубже вовлечены в происходящее, их отношения подвергаются серьезным испытаниям. Героям приходится выбирать между взаимной преданностью и собственным спасением.

Фильм снял Джеймс Грэй, режиссер «Затерянного города Z» и «К звездам». Главные роли исполнили Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон и Майлз Теллер. В российский прокат триллер выйдет 19 ноября.

10. «Дедмобиль» – семейная комедия об ИИ-такси, которое решило сбежать

Шофер Валера неожиданно становится водителем необычного автомобиля: речь идет об умном такси, которое самостоятельно сбежало от своих разработчиков. Создатели машины решили закрыть проект и отправить автомобиль на утилизацию, но тот не собирается мириться с такой судьбой.

Семейная экшн-комедия обещает приключения, погони и столкновение человеческой смекалки с искусственным интеллектом.

Режиссером картины выступил Владимир Котт. В фильме снялся Юрий Стоянов, а голос автомобилю подарил Сергей Бурунов. Премьера состоится 19 ноября.

11. «Увидеть всё» (You Can See Everything) – документальный фильм о скандально известной предпринимательнице

За 34 дня до отправки в тюрьму основательница технологической компании Theranos Элизабет Холмс приглашает съемочную группу документалистов следить за каждым ее шагом. Сначала фильм кажется попыткой создать интимный портрет загадочной предпринимательницы, но съемки растягиваются на три года и превращаются в гораздо более тревожное исследование ее личности.

Картина обращается к истории женщины, которая обещала революцию в медицинских анализах, привлекла крупные инвестиции и стала одной из самых известных фигур Кремниевой долины, а затем оказалась в центре уголовного дела. Создатели предлагают взглянуть на эту историю через нестандартный формат наблюдения за самой Холмс.

Режиссерами выступили Нэйтан Филдер и Ланс Оппенгейм. Документальный фильм студии A24, получивший крайне высокие оценки зрителей и критиков, выйдет в российский прокат 19 ноября.

12. «Голодные игры: Рассвет Жатвы» (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) – приквел знаменитой саги

Новая часть франшизы переносит зрителей в Панем за 24 года до событий первого фильма «Голодные игры». В центре сюжета — юный Хеймитч Эбернети из 12-го дистрикта, которому предстоит участвовать в 50-х Голодных играх, известных как Вторая Квартальная бойня.

Режиссером вновь выступил Фрэнсис Лоуренс, снявший предыдущие части серии. Главные роли исполнили Джозеф Зада, Маккенна Грейс, Эль Фаннинг, Джесси Племонс и Ральф Файнс. Мировая премьера запланирована на 19 ноября, в России фильм выйдет 26 ноября.

13. «Александр I» – фильм о победителе Наполеона

Еще при Екатерине II Александр был определен как будущий наследник престола. Его воспитание проходило в условиях строгой дисциплины, а блестящее образование должно было подготовить внука императрицы к управлению огромной державой.

Став императором, Александр I намеревался продолжить преобразования предшественников, в том числе отменить крепостное право и ввести конституцию. Однако политические противоречия и начавшаяся война с Наполеоном изменили его планы. Герою предстоит пройти путь от надежд на реформы до противостояния французской армии в Отечественной войне 1812 года.

Фильм снял Морад Абдель-Фаттах. В картине сыграли Сергей Горошко, Виталий Кищенко, Полина Кутепова и Софья Лебедева. Российская премьера состоится 26 ноября.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в ноябре 2026 года

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже – самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

14. «Дикая лошадь» (Wild Horse Nine) – триллер о похищении сына влиятельной пары

Незадолго до государственного переворота в Чили в 1973 году двое агентов ЦРУ, Крис и Ли, получают задание отправиться из Сантьяго на остров Пасхи. Миссия среди знаменитых каменных статуй превращается в опасное испытание. Давние напарники вынуждены разбираться с собственным прошлым и интригами настоящего. Дополнительным источником напряжения становится связь Криса с двумя мятежными студентками, которая грозит разрушить планы участников операции.

Режиссер и автор сценария — Мартин Макдонах, создатель «Залечь на дно в Брюгге» и «Банши Инишерина». В фильме снялись Сэм Рокуэлл, Джон Малкович, Стив Бушеми, а также Том Уэйтс. Американский прокат стартует 6 ноября.