Золото под давлением: 78% рынка ждут повышения ставки ФРС в декабре

Сохранение ставки ФРС совпало с ожиданиями рынка, но золото уже отреагировало снижением — до 4044,04 доллара за унцию. Главный риск для металла — «ястребиные» сигналы регулятора: двое членов комитета выступили за повышение, а рынок оценивает вероятность такого шага в декабре в 78%, сообщил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

Решение ФРС сохранить ставку было ожидаемым, однако голосование оказалось не единогласным: двое членов комитета выступили за повышение. Рынок оценивает вероятность такого шага в декабре в 78%, и теперь внимание инвесторов приковано к статистике по экономике США, занятости и инфляции. Данные, подтверждающие необходимость жесткой политики, могут усилить давление на драгоценный металл.

«Если такой сценарий подтвердится и в декабре ставка будет повышена, это сохранит краткосрочное давление на золото, а также на рисковые и сырьевые активы — через увеличение реальных ставок и укрепление доллара», — пояснил Скрябин.

По его оценке, основной риск более глубокой коррекции связан с быстрой последовательностью однозначно «ястребиных» сигналов. Особенно значимым станет сочетание декабрьского повышения с жестким прогнозом регулятора на 2027 год.

Однако динамика золота зависит не только от ФРС. Существенную роль сохраняет конфликт на Ближнем Востоке.

«Геополитическая напряженность поддерживает высокие цены на нефть и топливо, что сохраняет инфляционное давление и, в свою очередь, способствует удержанию высоких ставок ФРС», — добавил эксперт.

Несмотря на неопределенность, спрос на золото остается устойчивым. Его поддерживают покупки институциональных участников, прежде всего центробанков, а также рекордный спрос на физический металл в форме монет и слитков. Такой спрос менее чувствителен к краткосрочным ценовым колебаниям, чем позиции частных и спекулятивных инвесторов в ETF.

При этом вероятность коррекции сохраняется — она может реализоваться при одновременном усилении ближневосточного конфликта и ужесточении действий американского регулятора. В долгосрочном портфеле золото традиционно выполняет функцию диверсификации и помогает снижать общую волатильность, а его доля определяется индивидуальными характеристиками инвестора, включая готовность принимать риск и срок инвестирования.

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