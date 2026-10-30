В Подмосковье нарушителям сброса стоков начислили 2,6 млрд руб с помощью ИИ

Ресурсоснабжающие организации Подмосковья с начала 2026 года начислили предприятиям 2,6 млрд рублей дополнительной платы за нарушения при сбросе стоков. Выявлять нарушителей помогает искусственный интеллект, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министерство ЖКХ Московской области с сентября 2025 года реализует проект по взиманию платы за негативное воздействие на системы водоотведения. Система контроля с искусственным интеллектом помогает определять потенциальных нарушителей на основе лабораторных исследований стоков.

«За нарушения вводится дополнительная плата, которая направляется на модернизацию очистных сооружений и ремонт инфраструктуры. С начала года РСО Подмосковья начислили 2,6 млрд рублей — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Поиск нарушителей включает определение точного вида деятельности абонента и выездную проверку. Затем абонентам разъясняют основания для начисления платы, отбирают пробы стоков и рассчитывают платежи по результатам анализа аккредитованной лаборатории.

Мособлводоканал постоянно контролирует 6 124 юридических лица — абонентов централизованной канализации. С начала года сотрудники предприятия совершили 770 выездов для отбора проб. С нарушителей взыскали 210 млн рублей.

В Дубне более 14 млн рублей, полученных от платы за негативное воздействие, направили на модернизацию канализационно-насосных станций, установку системы диспетчеризации на семи таких объектах и капитальный ремонт напорного коллектора.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.