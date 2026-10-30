Центр охраны материнства и детства Подмосковья получил мониторы для реанимации

Переносные прикроватные мониторы поступили в отделение анестезиологии-реанимации детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Оборудование позволяет непрерывно отслеживать жизненно важные показатели пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новые мониторы отслеживают сердечный ритм, насыщение крови кислородом, артериальное давление и температуру маленьких пациентов. В реанимации состояние ребенка может измениться за считанные минуты, поэтому точность и скорость получения данных особенно важны.

Переносной монитор можно переместить к нужной койке или в операционную, не прерывая наблюдение. Компактный корпус занимает мало места у постели, а все показатели отображаются на одном экране.

«Для нас это прежде всего скорость реакции. Когда видишь все показатели сразу, решение принимается быстрее и увереннее. А в реанимации это главное», — отметил заведующий отделением, врач — анестезиолог-реаниматолог Александр Герасимов.

Дети не всегда могут объяснить, что с ними происходит. Новая техника помогает врачам своевременно выявлять изменения в их состоянии и реагировать на них.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.