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Настоящая героиня: школьница спасла ребенка из горящей машины в Дагестане

Девятиклассница из Дагестана спасла шестилетнего ребенка, который находился в горящей машине, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Хасавюрте. На одной из улиц внезапно загорелась «Лада Приора». Внутри в этот момент находился шестилетний малыш с задержкой психоречевого развития.

Мимо проходила 15-летняя девочка. Она увидела горящую машину и ребенка в салоне, после чего бросилась на его спасение.

Девочке удалось вытащить малыша через окно. Оба ребенка не пострадали.

В Сети появились кадры горящей машины, из которой школьница спасла малыша. Судя по видео, огонь практически полностью уничтожил переднюю часть автомобиля.

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