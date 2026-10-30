Архангельский чиновник отреагировал на жалобу советом покричать в холодильник

Глава Верхнетоемского округа Архангельской области Сергей Гуцало посоветовал женщине, которая пожаловалась на плохие дороги, «покричать в холодильник», сообщает 29.RU .

Жительница обратила внимание на проблемы в поселке Двинской, где живут ее родные. По ее словам, в населенном пункте нет освещения, а дороги плохие.

Гуцало ответил на ее жалобу. Чиновник предположил, что женщине «скучно, хочется общения и выплеснуть негатив». Он посоветовал жительнице не расстраиваться и «покричать в холодильник».

«Идите лучше обнимите собачку, полейте фикус, откройте холодильник и прокричите в него все, что обо мне думаете, а он за это молча выдаст вам еду», — написал Гуцало.

Он также посоветовал женщине не читать его публикации, чтобы «чтобы сохранить нервные клетки».

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