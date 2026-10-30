«Не болит у тебя ничего»: москвичка потеряла яичник из-за халатности гинеколога

Москвичка Анастасия пять часов мучилась от боли в палате больницы, пока гинеколог игнорировала ее состояние и настаивала, что девушке надо поехать домой «отлежаться». В конце концов у пациентки произошел некроз тканей, она потеряла яичник.

26 октября девушку госпитализировали в одну из столичных больниц с сильной болью в животе в тяжелом состоянии. Ее постоянно рвало, и несколько раз она чуть не потеряла сознание. До этого Анастасии поставили диагноз «киста правого яичника невыявленного типа». Один раз ее уже госпитализировали с осложнениями — частичным разрывом яичника с возможным кровоизлиянием в брюшную полость.

В этот раз, по словам девушки, дежурная гинеколог упорно игнорировала ее тяжелое состояние. Она не верила, что пациентка испытывает сильную боль. Врач повторяла: «Ну, тебе не больно», «Тебе надо пойти домой, потерпеть и лечиться».

«Она считала, что моя боль утрирована и вызвана менструальными коликами или дискомфортом на фоне существования самой кисты, а я просто не хочу терпеть и лечиться», — рассказала пациентка.

Девушку два с половиной часа держали в палате и не лечили, а затем еще столько же ушло на оформление документов. В общей сложности Анастасия ждала пять часов, мучаясь от адской боли. За это время у нее произошел некроз тканей. В итоге один яичник пришлось удалить. Пострадавшая будет жаловаться на медработницу в официальные инстанции.

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