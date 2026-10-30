В Мариуполе завершают реконструкцию здания фонда социальной защиты

В здании обновили кровлю, установили новые окна и двери, выполнили работы по инженерным системам. Также смонтировали фасадное электроосвещение, охранную и пожарную сигнализацию.

На прилегающей территории подготовили основания под тротуары и проезды, установили бортовые камни, уложили щебеночные слои и асфальтовые покрытия. Благоустройство продолжается: предстоит озеленить участок и установить малые архитектурные формы.

Эксперты управления технического надзора капитального ремонта Московской области, подведомственного региональному министерству ЖКХ, выезжали на объект 97 раз. Они проверяют качество работ, их соответствие проектным решениям и нормативным требованиям, а также соблюдение технологий. При выявлении замечаний специалисты добиваются их устранения и проверяют результат.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев назвал работу стройконтроля проявлением героизма, смелости и самоотверженности. Он отметил, что аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна заказчикам и подрядчикам.

Специалисты стройконтроля работают на разных объектах — от многоквартирных домов до социальных учреждений и административных зданий. Контроль на всех этапах реконструкции помогает обеспечить надежность восстановленных зданий и качество работ.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.