В Реутове наградили 18 победителей премии «Человек труда»

Победители регионального этапа Национальной премии «Человек труда» получили награды в подмосковном отделении «Единой России» в Реутове. В 2026 году на премию поступило 98 заявок по шести номинациям, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

Победителями регионального этапа стали 18 человек. Они представят Московскую область на федеральном уровне. Секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил важность поддержки профессионалов и передачи опыта молодежи.

В номинации «Молодой специалист» победила Надежда Балаева из «Щелково Агрохим». Она пришла на предприятие в 2018 году после Тимирязевской академии и прошла путь от лаборанта до руководителя исследовательской группы. Балаева участвовала в создании научного центра биологических исследований, где круглый год испытывают средства защиты растений и сельскохозяйственные технологии, и передает опыт студентам.

Юлия Моняк из Мытищ победила в номинации «Семейные трудовые династии». Вместе с мамой Татьяной и дочерью Ксенией она работает в АО «ОКБ КП». Их общий стаж превышает 60 лет. Татьяна Моняк удостоена звания «Ветеран труда ОКБ КП».

Победитель в номинации «Совет ветеранов» Герман Ларишев из Мытищ работает на фабрике «Федоскино» с 1984 года. Он ведущий художник-миниатюрист во втором поколении, член союза художников России с 1993 года и художественного совета фабрики. Его отец Геннадий Ларишев — народный художник России, преподаватель Федоскинской школы миниатюрной живописи.

«Технологическим лидером» стал гендиректор ООО «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков из Пушкино. В номинации «Лучший наставник» победила Ангелина Смирнова из Щелкова, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области. В номинации «Трудовое и патриотическое воспитание» наградили Сергея Харламова, заместителя директора Молодежного центра Электростали.

Премию учредили в 2025 году Всероссийское движение «Человек труда» и «Единая Россия» в рамках проекта «Выбирай свое». Она поддерживает рабочих, инженеров, наставников и трудовые династии, отвечая задачам народной программы партии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.