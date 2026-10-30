Коллектив «Флэш» из Люберец завоевал четыре награды международного конкурса

Народный коллектив современного танца «Флэш» Центра культуры и творчества и Люберецкого дворца культуры успешно выступил на международном фестивале-конкурсе «PRO100ТАНЦЫ». Конкурс прошел на сцене московского ДК «Прожектор» и объединил детские, молодежные и взрослые коллективы и солистов из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Номер «Миссия невыполнима» стал лауреатом I степени. Еще три постановки — «Фабрика фантазий», «Новенькая» и «Ну, погоди!» — получили звание лауреата III степени.

«Поздравляем участников и руководителя коллектива с результатами!» — отметили в Центре культуры и творчества.

Коллективом руководит Сергей Куделин. Педагогами-хореографами работают Екатерина Иванова и Нана Хитаришвили.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.