Смешно только взрослому: в чем опасность пранков с призраками для детей

Популярные в соцсетях розыгрыши с фильтрами, добавляющими призраков на видео, могут серьезно напугать маленьких детей и подорвать их доверие к родителям, сообщила РИАМО психолог, супервизор, эксперт-практик по детско-родительским отношениям Ника Болзан.

В TikTok распространяются ролики, в которых родители включают фильтр, создающий иллюзию призрака за спиной ребенка, и снимают его реакцию. Один из таких розыгрышей в 2022 году устроила сингапурский блогер Наоми Нео. Увидев «призрака», ее четырехлетний сын в панике бросился к запертой двери. Видео набрало 23 млн просмотров.

«Грань проходит там, где смешно только взрослому. Если ребенок плачет, убегает или потом боится оставаться один в комнате, шутка уже не удалась. Особенно уязвимы дети до 6–7 лет: они плохо отличают изображение на экране от реальности и верят взрослому, который показывает им „призрака“», — объяснила Болзан.

Она отметила, что опасность подобных розыгрышей заключается не только в самом испуге. Когда ребенок ищет защиты у родителя, а тот продолжает снимать происходящее и смеяться, это может подорвать чувство безопасности и доверие к близкому человеку.

Дополнительная проблема связана с публикацией таких видео в интернете. Ролики с испуганными детьми могут распространяться среди незнакомых людей без согласия самих участников.

«Платформам стоит распространить такие правила и на фильтры: не продвигать ролики, где ребенок напуган. Но первая ответственность у родителей. Перед публикацией полезно спросить себя: захочет ли мой ребенок через десять лет, чтобы его испуг видели незнакомые люди?» — отметила специалист.

Болзан напомнила, что правила YouTube запрещают пранки, вызывающие у детей эмоциональный стресс или страх за собственную безопасность.

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