В Видном высадили 842 саженца в рамках акции «Сохраним лес»

К посадке присоединились глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Диана Алумянц. Вместе с ними работали жители, предприниматели, представители общественной палаты округа и управляющей компании «Радуга», школьники, активисты «Волонтеров Подмосковья» и «Молодой Гвардии Единой России».

Участники высадили 842 саженца: 30 молодых сосен, 25 деревьев лиственных пород, 198 кустарников и 589 растений для живой изгороди.

«Акция «Сохраним лес» уже давно стала доброй традицией для нашего округа. Она объединяет неравнодушных жителей, волонтеров и представителей профильных служб, которые общими усилиями делают родной город уютнее и экологичнее», — отметил Станислав Каторов.

В сквере «Сосенки» продолжается благоустройство по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Уже выполнены планировка участка, демонтажные, подготовительные и земляные работы, устроены дорожки. Сейчас рабочие монтируют инженерные сети и устанавливают малые архитектурные формы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.