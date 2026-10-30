сегодня в 18:18

Четыре россиянина пострадали при ДТП с автобусом и грузовиком в Египте

В Египте при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком, предварительно, два человека погибли, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших — четверо граждан РФ, сообщает Генконсульство России в Хургаде.

Авария произошла рано утром 30 октября на автомобильной дороге Хургада — Рас-Гариб в районе Джабаль-аль-Зейт. Пассажирский автобус совершил лобовое столкновение с грузовиком, который перевозил песок.

По предварительным данным, в результате аварии погибли два гражданина Египта, еще 27 человек получили ранения. Среди них — четверо россиян.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их госпитализировали. Отмечается, что у граждан РФ нет серьезных травм.

Компетентные органы продолжают выясняют все обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.